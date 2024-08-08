Дачу Аллы Пугачевой на Истре сдают в аренду за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дом Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище не могут продать уже больше года. Цена на объект недвижимости скачет то вверх, то вниз. Так, если в прошлом году за него просили 225 миллионов рублей, то сейчас уже 150 миллионов рублей. Впрочем, и за эту цену покупатель так и не нашелся.

Как сообщили журналисты, теперь трехэтажная дача Примадонны с причалом сдается в аренду. Если срок аренды составит менее 11 месяцев, то арендатору придется заплатить 2 миллиона рублей. Если же более 11 месяцев — 1,8 миллионов рублей.

Для тех, кто арендует жилье, есть небольшой бонус — за 90 тысяч рублей в месяц можно воспользоваться услугами управляющей, которая будет стирать, готовить и убираться.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева высмеяла новости о своем возвращении в Россию.