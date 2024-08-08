Актер Иван Охлобыстин рассказал, как чудом выжил после дискотеки на Украине. Иван вспомнил о нападении украинских бабушек в Telegram-канале.

В 1989 году актер посетил Западную Украину и побывал на местной дискотеке, которая закончилась инцидентом. По словам Ивана, на него напали пенсионерки с активной политической позицией и едва не зарезали.

«В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабулечки стояли с тризубами в руках и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали», — рассказал артист.

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