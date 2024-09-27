«Скажет, что оступилась»: Чулпан Хаматова может вернуться в Россию

Актриса Чулпан Хаматова может вернуться в Россию после проблем с ВНЖ в Латвии. Об этом сообщает портал «Абзац».

Не так давно Чулпан заявила, что ей продлят ВНЖ, если заключит контракт с местным работодателем. Блогер Вадим Манукян считает, что актриса не нужна в Латвии, поэтому она может вернуться в Россию. При этом, по его мнению, Хаматовой придется изменить политическую позицию.

«Нет смысла мыкаться там, где ты не нужна, поэтому я не исключаю варианта, что Хаматова может вернуться в Россию. Она скажет, что была доверенным лицом президента, занималась благотворительностью, а потом оступилась. И она не единственная, кто попытается вернуться к прежним заработкам в нашей стране», — считает Вадим.

Блогер убежден, что актриса ошиблась, уехав из России: на сегодняшний день в Латвии не существует «хороших русских».

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