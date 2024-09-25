Актеры Чулпан Хаматова и Максим Суханов сыграли в спектакле Дмитрия Крымова. Об этом сообщает teatral-online.ru.

По информации источника, в Риге состоялась премьера спектакля Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Главные роли исполнили Хаматова и Суханов, которые снимались вместе в фильме «Страна глухих».

По сюжету, герои спектакля — актеры с абстрактным представлением жизни, которые не могут реализоваться в профессии. За время действия Чулпан и Максим примеряют на себя множество образов. Речь идет про Джульетту и Ромео, Антигону и Креона, Анну Франк и ее Дневник, персонажей детских утренников и т.д.

Костюмы к спектаклю создавала Татьяна Долматовская, а видеохудожником стал Петр Вознесенский.

На данный момент Хаматова никак не комментировала участие в постановке Крымова.

Ранее отец Чулпан Хаматовой заявил, что его дочь является патриотом России. Подробности читайте в этой новости.

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