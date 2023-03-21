«Сказала опрометчиво»: известны слова Аллы Пугачевой, ставшие пророческими в ее судьбе

Алла Пугачева уже больше года не проживает на территории РФ. Вместе со своей семьей знаменитость обосновалась в Израиле и, кажется, о возвращении в нашу страну не раздумывает. Когда-то она считалась самой востребованной певицей России и любимицей публики, но все изменилось в одночасье, и причиной этого являются провокационные высказывания Аллы Борисовны. В своей социальной сети Андрей Разин поспешил встать на защиту певицы.

По словам продюсера, все нападки, которым сейчас подвергается Пугачева, являются издевательством. Разин убежден, что она всегда была символом отечественной эстрады. Вот почему он считает: Аллу Борисовну необходимо оставить в покое. В защиту своей позиции Разин привел слова артистки, ставшие пророческими в ее судьбе.

«Когда-то она опрометчиво сказала президенту: "Берегите меня". Теперь многие коршуны атакуют ее, в том числе и за эти слова. Мне кажется, это неправильно», — высказался мужчина.

Андрей признался: когда-то и он сам критиковал Пугачеву, а за это он раскаивается. «То, что с ней делают сейчас, — это неправильно», — резюмировал Разин.

Ранее мы писали о том, что 31-летний внук Аллы Борисовны продает ее дачу в Истре за 225 миллионов рублей. С чем связано подобное решение Никиты Преснякова — смотрите здесь.

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