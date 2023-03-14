31-летний Никита Пресняков продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Артистка год назад покинула территорию РФ и обосновалась в Израиле, подобному примеру последовали и родственники певицы. Так, например, ее дочь Орбакайте живет в Америке, туда же отправился и внук Пресняков. Вот почему по Сети регулярно ходят слухи о продаже имущества Аллы Борисовны. Правда, все были обеспокоены судьбой ее замка в деревне Грязь, но на самом деле на торги выставлена другая недвижимость.

Как сообщает издание «КП», на специальном сайте появилось объявление о продаже дачи Пугачевой в Солнечногорском районе. Особняк имеет шесть комнат и расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истра. Дизайн дома выполнен уже в привычном стиле для артистки: всюду золото, статуи и колонны. Когда-то Алла Борисовна говорила о том, что эта дача — ее любимое место для отдыха, однако со временем она переписала недвижимость на Никиту Преснякова.

По информации источника, изначально цена за дачу в Истре составляла три миллиона долларов, но затем она была изменена на 225 миллионов рублей.

Напомним, что 31-летний внук Аллы Борисовны пытается построить певческую карьеру в другой стране. Никита даже решился на новый сценический псевдоним, однако на днях он сделал заявление, взбудоражившее не только его поклонников, но и сотрудников СМИ. Так, молодой человек внезапно обмолвился о своем возвращении. Подробности читайте в этой статье.

О желании вернуться высказался и Дмитрий Назаров. Сейчас актер находится в Каннах, и, по его словам, он сильно скучает по творческой деятельности.