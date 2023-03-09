«Сделала глупость»: что на самом деле заставило Аллу Пугачеву бросить все и уехать в Израиль

Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. Вместе со своей семьей знаменитость год назад перебралась в Израиль и строит там новую жизнь. Несмотря на это, артистка по-прежнему остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Публика до сих пор гадает, что могло заставить Аллу Борисовну, имеющую в РФ славу и влияние, бросить все и отправиться на чужбину. Известный психолог Вероника Степанова попыталась внести ясность в сложившуюся ситуацию.

Так, на своем YouTube-канале эксперт сделала детальный разбор персоны знаменитости. По мнению специалиста, Пугачева отправилась в Израиль за супругом только «из-за страха возраста». Степанова предположила: если бы Алла Борисовна была помоложе, она бы «не совершила такую глупость и осталась в России».

«К старости человек становится немощный, трусливый, он уже боится всего и бежит туда, где пригрелся», — резюмировала Вероника.

Ранее сообщалось о том, что вилла Пугачевой в Израиле была ограблена на внушительную сумму денег. После распространившейся новости Примадонна отечественной эстрады вышла на связь с журналистами и опровергла ее. Правда, многие знаменитости считают: артистка лукавит, и в качестве доказательства привели некоторые аргументы. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой разведенный Григорий Лепс намекнул на предстоящую свадьбу с молодой моделью. Полное высказывание исполнителя хита «Натали» читайте в этой статье.