«Скатилась к нищебродам»: Собчак высмеяли за брак с Богомоловым
Психолог Степанова считает, что Собчак «скатилась от олигархов к нищебродам».
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Психолог Вероника Степанова считает, что Ксения Собчак «скатилась от олигархов к нищебродам». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог Степановой.
В далеком прошлом у Ксении Собчак был роман с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Предприниматель до сих пор с теплотой вспоминает отношения с журналисткой. А сама Ксения грустит из-за того, что Умар столкнулся с неприятностями после расставания с ней. Психолог Степанова убеждена, что Собчак совершила ошибку, прекратив роман с Умаром. По мнению Вероники, бизнесмен был удачной партией для Ксении.
«Собчак скатилась от олигархов к нищебродам. Она быстро скатилась от действительно стоящих мужчин к третьесортным актеришкам и неполноценным режиссерам», — высказалась психолог про брак Ксении с Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.
Также Вероника считает, что у журналистки глаза горят при воспоминании о давнем романе с Умаром.
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