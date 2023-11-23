«Нет ощущения химии»: как язык тела выдает чувства Богомолова к Мороз и Собчак
Психолог Макарова рассказала о чувствах Богомолова к Мороз и Собчак по языку тела.
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Фотографии могут рассказать многое, зафиксировав жесты, мимику и положение тела человека. Невербальный язык довольно красноречив, именно поэтому мы часто понимаем, какие отношения между людьми. Проанализировав снимки Константина Богомолова, психолог Алена Макарова сумела определить, с какой женой он чувствует себя счастливее. Об этом эксперт рассказала изданию «Страсти».
«На фото с Дарьей Мороз мы видим все атрибуты крепкой связи между людьми: корпус Богомолова развернут к Мороз, голова наклонена в ее сторону, присутствуют тактильный контакт и уверенные улыбки. Мы видим пару, которая своей энергией транслирует душевный союз», — высказалась эксперт.
Алена Макарова
Психолог
«На более ранних фотографиях экс-супругов мы также видим большую тактильность и очень аккуратное отношение Константина к Дарье. На примере этих двух фото можно сделать вывод, что с годами их чувства не ослабевали, а, наоборот, становились мощнее. Они вместе росли и трансформировались как личности. Возможно, именно этот рост и привел их к расставанию. Так бывает, когда есть крепкая связь между людьми, но вектора развития становятся слишком разными», — поделилась мнением психолог.
Алена Макарова
Психолог
«На фотографиях с Ксенией Собчак мы видим другие проявления Константина. Несмотря на линию соприкосновения тел по плечам, руки Богомолова находятся не на талии или плече Собчак, а просто в карманах. У Ксении есть легкий наклон головы в сторону Богомолова, чего не скажешь о нем», — сообщила Макарова.
Алена Макарова
Психолог
«На этих фото не за что зацепиться в плане невербальных проявлений чувств между людьми. Собчак и Богомолов больше похожи на бизнес-партнеров, чем на влюбленную пару. Их тела и взгляды не взаимодействуют между собой, нет ощущения химии, крепкой связи и поддержки между супругами», — высказалась психолог.
Алена Макарова
Психолог
Подводя итоги, Макарова заявила: разница в языке тела Богомолова на снимках с Мороз и Собчак очевидна. При этом психолог напомнила, что нельзя делать однозначные выводы, используя лишь анализ фотографий.