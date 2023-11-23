«Нет ощущения химии»: как язык тела выдает чувства Богомолова к Мороз и Собчак

«На более ранних фотографиях экс-супругов мы также видим большую тактильность и очень аккуратное отношение Константина к Дарье. На примере этих двух фото можно сделать вывод, что с годами их чувства не ослабевали, а, наоборот, становились мощнее. Они вместе росли и трансформировались как личности. Возможно, именно этот рост и привел их к расставанию. Так бывает, когда есть крепкая связь между людьми, но вектора развития становятся слишком разными», — поделилась мнением психолог.