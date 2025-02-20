Дочь актрисы Анны Снаткиной заявила, что хочет пойти по стопам матери. Об этом она рассказала «Страстям».

Актриса Анна Снаткина посетила премьеру картины «Граница миров», в которой она сыграла главную роль. Знаменитость привела с собой 11-летнюю дочь Веронику, которая недавно перешла в среднюю школу.

«С переходом в среднюю школу становится сложнее — новые предметы, но учусь на отлично. Рано вставать — единственное, что не нравится», — рассказала девочка.

Веронику спросили, хочет ли она стать актрисой, как ее мать, на что девочка ответила утвердительно.

«Однозначно!» — заявила она.

Помимо школы дочь Снаткиной посещает разные кружки. Девочке даже не хватает времени ухаживать за собакой.

«Художественная гимнастика, музыкальная школа, поэтому за собакой ухаживает папа», — рассказала актриса.

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