Дмитрий Певцов раскрыл истинную причину увольнения из «Ленкома»

Народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал причину своего увольнения из Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению актера, его уволили по причине определенных взглядов руководства учреждения. Он уточнил, что начальство театра не терпит инакомыслящих.

«Выдавливание из театра связано с тем, что нынешнее руководство не терпит инакомыслящих. Все должны думать как они», — поделился Певцов.

Знаменитость также отметил, что «Ленком» находится в кризисе после кончины худрука театра Марка Захарова. Актер подчеркнул, что учреждение, постепенно разрушаясь, скатилось до уровня антрипризки за исключением пары постановок в репертуаре.

Кроме того, народный артист рассказал, что в тот день, когда прошел инцидент с исчезновением его портрета со стены в фойе театра, он предпринял попытки связаться с директором театра Марком Варшавером, а также его секретарем, но это не дало результата. Актер считает, что «Ленком» придерживается манеры делать все тихо, молча и незаметно. Однако, иногда получается заметно, резюмировал Певцов.

Ранее директор «Ленкома» Варшавер заявил, что Певцову предлагали новые роли в театре.