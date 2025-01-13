СК возбудил еще одно уголовное дело против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

По информации источника, бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые озвучил судья Московского гарнизонного военного суда. Решается вопрос о продлении меры пресечения.

На данный момент представители Эльмана не комментировали сообщения СМИ.

Ранее бывший адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Эльман Пашаев продавал отправленным на СВО заключенным безопасные места в тылу.