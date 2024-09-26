Получил десятки миллионов рублей: Эльман Пашаев продавал отправленным на СВО заключенным безопасные места в тылу

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сейчас находится под стражей в СИЗО. До заключения он нес службу в зоне специальной военной операции, где, по данным Mash, торговал безопасными местами.

По данным СМИ, Пашаев предлагал заключенным, которые собирались идти на фронт, службу не на передовой, а в тылу. За это экс-адвокат просил солидное вознаграждение.

Речь идет о миллионах рублей. Несколько человек клюнули на удочку Пашаева. Предварительно сумма общего иска к арестованному фигуранту уголовного дела составляет несколько десятков миллионов рублей.

Одной из потенциальных жертв Пашаева удалось вовремя соскочить. Супруга заключенного вспомнила историю с Михаилом Ефремовым и не стала переводить его бывшему адвокату 1,2 миллиона рублей.

Ранее Пашаева заподозрили в получении 3 млн рублей за поддельное ранение. СМИ утверждают, что он мог попросить «нарисовать» нужную справку.