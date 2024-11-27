Бывший адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве и назвал свое уголовное дело заказным. Об этом пишет ТАСС.

«Вину не признаю», — заявил Пашаев во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается его жалоба на продление срока ареста.

Экс-адвокат считает, что уголовное дело против него возбудили по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной. Пашаев отметил, что его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал для нужд ВС РФ свои личные сбережения.

18 сентября суд в Москве заключил Эльмана Пашаева под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, ранее экс-адвокат получил порядка 45 млн рублей от супруга блогерши Елены Блиновской за обещание освободить их обоих от уголовной ответственности.

В результате Блиновский передал Пашаеву около 18,5 млн рублей и тысяч 300 тысяч долларов. На этом фоне супруга «королевы марафонов», который заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт, признали потерпевшей стороной.

13 ноября военный суд продлил арест Пашаева.

Ранее мы писали, что Пашаеву запретили писать письма семье и просить свидания.