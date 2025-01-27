СК объявил в розыск Моргенштерна* по делу о нарушении закона об иноагентах

СК объявил в розыск Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках предварительного следствия по уголовному делу СК принял решение об объявлении рэпера в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование дела в отношении артиста продолжается.

Адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ, заявив, что у СК не было оснований для розыска его подзащитного. Он отметил, что на данный момент рэпер находится на лечении.

«Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: он в настоящее время находится на лечении, о чем сам ранее публично заявлял», — высказался Жорин.

Артисту грозит до двух лет лишения свободы. Его защита намерена доказать невиновность.

Отметим, что пока Моргенштерн* не комментировал объявление себя в розыск.

Ранее 26-летний рэпер Моргенштерн* рассказал, как прошла его первая неделя в рехабе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Моргенштерн* вышел на связь из рехаба после ареста недвижимости в РФ.

*признан иноагентом на территории РФ