«Его-то за что?»: Моргенштерн* вышел на связь из рехаба после ареста недвижимости в РФ

После отъезда из России в 2022 году у рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) началась черная полоса в жизни. Он развелся, потерял большую часть поклонников и начал употреблять запрещенные вещества. Сейчас музыкант находится в израильском реабилитационном центре, где якобы запрещено пользоваться мобильным телефоном, но это не помешало артисту узнать об аресте его недвижимости в России и выйти на связь в соцсетях.

«Вчера проснулся от новости, что дом арестовали… Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — постарался отшутиться Алишер*.

Рэпер также рассказал, что первые три дня борьбы с зависимостью от алкоголя и наркотиков дались тяжело, но он держится.

«Хожу четыре раза в сутки за таблетками.. посещаю групповые терапии — одним словом кино. Ночами чуть ломает, но пока терпимо. Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно», - заключил Моргенштерн*.

Ранее суд арестовал имущество Моргенштерна* в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей иностранного агента. Под арестом находятся земельный участок и дом в деревне Леоново Истринского района Подмосковья, а также четыре нежилых помещения: одно из них находится там же в Леоново и еще три - в здании на Бакунинской улице в Москве. Общая сумма недвижимости превышает 74 миллиона рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России