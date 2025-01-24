26-летний рэпер Моргенштерн* рассказал, как прошла его первая неделя в рехабе

26-летний Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как прошла первая неделя в рехабе. Рэпер поделился откровением в соцсети.

Артист находится в израильском рехабе, где пациенты живут по строгому распорядку дня. По словам знаменитости, он по-прежнему занимается музыкой и заканчивает новый альбом. При этом ему трудно принять новую реальность.

«Скажи мне год назад, что я буду заканчивать свой альбом на чердаке в ребухе, я бы ответил: «Я бессмертный, буду бухать всю жизнь и все контролировать. Вы ничего не понимаете»», — заявил он.

По словам артиста, сотрудники заведения разрешили ему выходить на связь в свободное время, за что он им благодарен. Рэпер осознает, что находится в начале пути по избавлению от зависимости.

«Впереди еще очень длинный путь, который даже толком не начался. Все также на детоксе, ломает иногда, но вокруг отличный коллектив понимающих, поддерживающих ребят», — высказался артист.

Рэпер сожалеет лишь об одном. Его беспокоит, что больше не сможет зарабатывать на музыке.

«Жаль, конечно, что денег с музла я больше не получу по новым законам, зато точно знаю, что вы удивитесь звучку, особенно старые фаны кайфанут», — резюмировал он.

Ранее Моргенштерн* вышел на связь из рехаба после ареста недвижимости в РФ. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ