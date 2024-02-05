«Ситуация нормальная»: Елена Драпеко оценила поведение писателя Веллера и актера Смольянинова*

Заслуженная артистка России и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала предателями актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и писателя Михаила Веллера.

«Во время Отечественной войны были у нас предатели и враги, и в Первую мировую войну, так что это ситуация, если можно так выразиться, нормальная. В том смысле, что не новая», - сказала звезда фильма «А зори здесь тихие» в беседе с aif.ru.

Она выразила уверенность, что подобных Веллеру и Смольянинову* надо просто вычеркивать из истории, забывать и делать все, чтобы они не могли больше зарабатывать в России и вредить стране.

По мнению Драпеко, такие люди никогда не станут думать иначе, поэтому нет никакого смысла вспоминать о них.

Напомним, Артур Смольянинов* в диалоге с пранкерами Вованом и Лексусом выразил готовность выступать перед бойцами ВСУ и признался, что мечтает получить гражданство Украины.

Также пранкеры пообщались с Михаилом Веллером от имени представителя офиса президента Украины. Писатель пожелал ВСУ удачи в контрнаступлении и выразил мнение, что для безопасности соседних стран России нужно «размонтироваться на части».

Ранее мы писали, что Смольянинов* не скрывал в разговоре в пранкерами свою ненужность и отчаяние. За границей он потерпел крах.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)