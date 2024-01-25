«Он никому не нужен»: Лексус раскрыл детали пранка над Смольяниновым*

Актер Артур Смольянинов*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов) признался, что стал никому не нужен. По словам одного из блогеров, это читалось на протяжении всего диалога. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Вован и Лексус – известные пранкеры, которые уже довольно давно звонят различным звездам, которые предпочли покинуть Россию, и выдают себя за представителей власти Украины. Последней их жертвой стал Смольянинов*, который так и не осознал, что его развели. Столяров отметил, что после разговора артист даже выслал все необходимые документы для получения гражданства другой страны.

Также Лексус подчеркнул, что Артур* не скрывал в разговоре свою ненужность и отчаяние. Дело в том, что за границей он потерпел крах. Даже его творческий коллектив оказался не востребован. Как признался пранкер, продюсер проекта «Гражданин поэт» Андрей Васильев называет коллегу «козлом». Да и в целом отношения в группе весьма недружественные.

«Он дал понять, что он никому не нужен. И в Прибалтике, как бы он об этом ни рассказывал. И даже «Гражданин поэт» не имеет этот какого-то резонанса и какого-то спроса», - поделился с журналистами Лексус.

Ранее Артур Смольянинов* выразил готовность тайно выступить перед ВСУ.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)