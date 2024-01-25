Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов* выразил готовность тайно выступить перед ВСУ

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом выразил желание выступить перед украинскими военными.

При этом артист выдвинул встречное условие и попросил не афишировать его визит на Украину.

«Все, что от меня зависит, я сделаю. К бойцам тоже съезжу, но у меня практически вся семья остается в России и на этот последний вариант я готов, если это будет не публично», - сказал Смольянинов*, думая, что общается с представителем офиса главы Украины.

Он также выразил уверенность, что может стать полезным для властей Киева и назвал идеальным для себя вариантом получение украинского паспорта.

«Для меня это идеальное предложение», — приводит aif.ru слова звезды «Девятой роты».

Напомним, Артур Смольянинов* сбежал из России и оставил своей престарелой матери невыплаченные кредиты. Женщина живет на одну пенсию. Кроме того, в Москве у актера остались несовершеннолетние дети от актрисы Дарьи Мельниковой, с которой он расстался.

Ранее мы писали, что Смольянинов* вместе со своей музыкальной группой поет в подземных переходах в Латвии. Он надеялся на работу за границей, но предложений нет, а его театральный проект провалился.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга