«Ситуация была критическая»: Кристина Асмус перенесла операцию

Актриса Кристина Асмус сообщила, что перенесла операцию из-за «наговора бывших». Артистка пожаловалась на самочувствие в личном блоге.

По словам Кристины, минувшей ночью она проснулась от «адской» зубной боли. Актриса обратилась за помощью в больницу, где ей сделали укол. Однако эффект от обезболивающего был недолгим. «Ситуация была критическая», и врачи приняли решение об удалении зуба. Асмус считает, что ее сглазили бывшие возлюбленные.

«Зуб удалили, швы наложили. Если буду на шоу держаться за щеку — это наговор бывших», — заявила Кристина.

Знаменитость отметила, что сейчас ее ничего не беспокоит. После перенесенной операции она отправилась с «опухшим лицом» играть спектакль.

Ранее Кристина Асмус появилась перед публикой с новой стрижкой. Подробности читайте в этой новости.

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