«Назначили КТ»: 5-летняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу

Лера Кудрявцева сообщила, что у 5-летней дочки начались проблемы со здоровьем. Телеведущая рассказала о госпитализации наследницы в личном блоге.

У 5-летней Марии начались проблемы со здоровьем, которые потребовали врачебной помощи. По словам звездой мамы, у девочки заподозрили синусит. Она легла в больницу для обследования. Марии назначили КТ.

«У Машули постоянно забит нос. Назначили КТ, чтобы исключить синусит. Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой», — рассказала Лера.

Напомним, что в 2024 году у Кудрявцевой также начались проблемы со здоровьем. Во время подготовки к выступлению телеведущая сломала ногу. Травма была настолько серьезной, что ей потребовалась операция.

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