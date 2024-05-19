«Стрижка огонь»: Кристина Асмус предстала в новом неожиданном образе

Актриса Кристина Асмус решилась на кардинальные изменения во внешности. В личном блоге звезда сериала «Интерны» поделилась кадрами с новой короткой стрижкой.

На опубликованном видео Кристина Асмус предстала сначала со своей прежней стрижкой — со светлыми локонами. Актриса надела джинсы и серый лонгслив, а поверх него — черную толстовку. В конце ролика артистка сняла толстовку и показала короткую стрижку.

Пользователи Сети оценили преображение знаменитости.

«Новый образ очень идет вам», «Стрижка огонь», «Смешная и дико милая!», «Кристина, вы такая красивая», — написали в комментариях.

Напомним, Кристина Асмус была в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым с 2013 по 2020 годы. У артистов есть 10-летняя дочь Анастасия. Экс-супруги часто подшучивают друг над другом в Сети, однако, несмотря на это, по словам юмориста, он поддерживает дружеские отношения с актрисой.

Спустя месяц после официального расторжения брака Гарик Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. Недавно телеведущий объявил, что скоро вновь женится. Он опубликовал в соцсети видео, на котором показал свою возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце, а также рассказал, как сделал предложение артистке.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов так же, как и его экс-супруга, резко сменил имидж. В эфире финального выпуска юмористического шоу «Звезды» на НТВ юморист появился с ярко-розовыми волосами.