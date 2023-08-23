Синицына в прошлом: после развода с Гагариной Дмитрия Исхакова застали с новой девушкой

Бывший супруг популярной певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков недавно посетил премьеру документального фильма «Жизнь по вызову». Однако на мероприятии он появился не один, а в компании прекрасной дамы. Об этом сообщает Super.ru.

Дмитрий Исхаков сидел рядом с загадочной спутницей и перешептывался с ней. После премьеры они вместе уехали на такси. Оказалось, что возможной избранницей экс-мужа Гагариной является ведущая Ольга Ярошевская. Исхаков активно лайкает ее фотографии в соцсетях.

При этом еще в 2023 году ходили слухи о романтических отношениях между Дмитрием Исхаковым и актрисой Софьей Синицыной. Тогда же он выложил в интернет снимок, на котором Синицына прижалась к нему всем телом. В свою очередь, звезда фильма «Нелюбовь» опубликовала кадры, где он положил руку ей на бедро.

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