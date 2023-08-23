«Третий шанс был лишний»: Семенович заговорила о предательстве мужчины

Певица Анна Семенович рассказала об отношении к предательству любимого мужчины. Звезда призналась, что такого кавалера надо выставлять за дверь. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Бывшая солистка группы «Блестящие» активно ведет соцсети и часто общается с подписчиками. Одна из поклонниц призналась Анне, что пережила предательство любимого, дала ему шанс, а потом еще один, но он снова вытер об нее ноги. Она поинтересовалась у певицы, как справиться с болью после такого поступка.

Семенович решила резко высказаться по этому поводу. Она посоветовала женщинам начать уважать себя и ценить, тогда и жизнь станет лучше.

«Я думаю, третий шанс был лишний. Когда о вас вытирают ноги, надо гнать мужика в грязных ботинках от себя подальше! Вы же не коврик», – считает звезда.

Артистка уверена, что у каждого человека есть вторая половинка, просто нужно ее найти. Тогда можно выстроить гармоничные отношения и наслаждаться жизнью. Она сама ждет того самого принца.

Ранее мы писали о том, как Анна Семенович продолжает готовиться к материнству. Звезда давно мечтает о детях, но пока еще не вышла замуж, а о наличии избранника отмалчивается. Чтобы успеть завести детей, она во второй раз пошла сдавать яйцеклетки. Заморозка яйцеклеток позволит ей стать мамой в любом возрасте. Певица поделилась своей радостью с фанатами, но не все ее поддержали в этом вопросе.