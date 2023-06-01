«Символично»: Михаил Шахназаров раскритиковал Аллу Пугачеву за снимок с Макаревичем*

Алла Пугачева уже давно не проживает в РФ. Год назад певица перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в России. Не так давно в Сети появился снимок, на котором исполнительница хита «Арлекино» обнимает Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), и это событие спровоцировало разговоры в медийном пространстве. Прокомментировать ситуацию решил и Михаил Шахназаров.

По словам мужчины, он никогда не любил творчество группы «Машина времени», вот почему в ее адрес были озвучены нелестные слова. Михаил считает, что поступок Пугачевой является «символичным», поскольку ее позиция во многом созвучна с мнением музыканта.

«Для меня то, что она вышла на сцену — символично. Алла Борисовна считает нас рабами, как и держащий ее за руку певец», — цитирует StarHit слова Шахназарова.

Ранее Яна Поплавская высказалась о судьбе Пугачевой и назвала ее «трясущимся существом». Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 51-летний Стас Барецкий выставил туфли Аллы Борисовны на продажу за миллион рублей.

*признан иноагентом на территории РФ