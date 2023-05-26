51-летний Стас Барецкий выставил на продажу туфли Аллы Пугачевой за миллион рублей

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой. Год назад артистка оборвала все связи с нашей страной и перебралась в Израиль. Кажется, о возвращении в РФ она не думает, об этом говорит то, что певица в спешке избавляется от своей недвижимости. Поговаривают, новым владельцем замка Пугачевой в Грязи стал Стас Барецкий. Не так давно мужчина заявил, что он сделал артистке предложение руки и сердца. На этот раз в беседе с порталом PROZVEZD бизнесмен поделился новым инфоповодом.

По словам Стаса, в замке остались туфли исполнительницы хита «Арлекино». Мужчина показал журналистам ярко-розовую обувь и заявил, что выставил ее на аукцион. Стартовая цена оказалась внушительной: Барецкий запросил миллион рублей.

«Вот туфли Аллы Борисовны Пугачевой. Остались после нее в замке в деревне Грязь, который я купил», — сообщил мужчина.

Ранее Алла Пугачева высказалась о вечеринке 32-летнего внука Никиты Преснякова в США. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Игорь Сандлер сообщил о проблемах Вайкуле и заявил, что она — «человек с двойным дном».