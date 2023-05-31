«Старость позорят такие люди»: Яна Поплавская жестко опустила Аллу Пугачеву

Несколько дней назад Алла Пугачева, проживающая в Израиле, посетила концерт Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ). Лидер группы «Машина времени» был настолько польщен присутствием на выступлении почетной гостьи, что даже пригласил ее на сцену, чтобы наградить овациями. Поведение Примадонны в Тель-Авиве сильно возмутило не только российских поклонников, но и звезд. Так, высказаться решила и Яна Поплавская, которая часто критикует уехавших представителей отечественного шоу-бизнеса.

«Красная Шапочка» отметила, что такие люди, как Пугачева, позорят старость. По ее словам, люди должны принимать свой возраст достойно, а певица отказывается понимать, что ее время уже давно ушло.

«В старости нет ничего оскорбительного и позорного, она приходит ко всем. Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица», - заявила Поплавская.

Актриса также подчеркнула, что все культурные деятели к наступлению почтенных лет должны оставлять после себя какое-то наследие, передавать что-то молодому поколению. Однако Алла Борисовна, как утверждает Яна, для страны не сделала ничего полезного, а лишь зарабатывала деньги.

«Что сделали трясущиеся существа на сцене? Песни были хороши, но они их пели, чтобы заработать деньги для себя. Вот и пусть живут вне нашей страны. Мы успешно справляемся без них. Нам стало легче без них», - заключила Поплавская.

Ранее известный косметолог назвала операции, которые недавно провели Алле Пугачевой.