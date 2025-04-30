«Симптомы вернулись»: недавно родившая невестка Валерии рассказала о диагнозе старшей дочки

Невестка Валерии рассказала, что старшей дочки не было на выписке из роддома из-за болезни. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье 4-летней Селин в соцсети.

Весной 2025 года Лиана стала мамой во второй раз: она родила сына по имени Мирон. На выписке из роддома присутствовала почти вся семья: родители Лианы, ее сестра, муж, свекровь и Иосиф Пригожин, однако старшей дочки не было. Как выяснилось, девочка заболела, поэтому ее не взяли на первую встречу с братом. У внучки Валерии диагностировали стрептококк.

«У Селин был стрептококк, когда я была беременна. Мы его пролечили, сделали тест отрицательный. Когда пошли в сад, симптомы вернулись, и тест был положительный. Ждали, когда Селин выздоровеет, поэтому ее не было в роддоме», — высказалась звездная мама.

Известно, то Лиана уже дома, и Селин познакомилась с новым членом семьи.

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