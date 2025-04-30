37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. Игорь Макаров опубликовал личное фото в соцсети.

Впервые разговоры о разладе в семье Кудрявцевой появились в 2024 году. Тогда Лера обвинила мужа в зависимости и ушла от него, но спустя время пара помирилась. Однако уже в начале 2025 года телеведущая вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога. Все это время Игорь молчал, но недавно он вышел на связь.

В личном блоге хоккеист поделился фото из спортзала. Видимо, он намерен восстановить былую форму.