37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме
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37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. Игорь Макаров опубликовал личное фото в соцсети.
Впервые разговоры о разладе в семье Кудрявцевой появились в 2024 году. Тогда Лера обвинила мужа в зависимости и ушла от него, но спустя время пара помирилась. Однако уже в начале 2025 года телеведущая вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога. Все это время Игорь молчал, но недавно он вышел на связь.
В личном блоге хоккеист поделился фото из спортзала. Видимо, он намерен восстановить былую форму.
Примечательно, что сама Лера с дочкой от Игоря находится в санатории в Сочи. Макаров с ними не поехал.
Удалось ли Лере и Игорю наладить отношения — пока неизвестно.
Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, есть ли шанс на спасение брака Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
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