НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 апреля 2025, 15:20
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37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме

37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме

© Starface.ru

37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. Игорь Макаров опубликовал личное фото в соцсети.

Впервые разговоры о разладе в семье Кудрявцевой появились в 2024 году. Тогда Лера обвинила мужа в зависимости и ушла от него, но спустя время пара помирилась. Однако уже в начале 2025 года телеведущая вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога. Все это время Игорь молчал, но недавно он вышел на связь.

В личном блоге хоккеист поделился фото из спортзала. Видимо, он намерен восстановить былую форму.

37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Примечательно, что сама Лера с дочкой от Игоря находится в санатории в Сочи. Макаров с ними не поехал.

Удалось ли Лере и Игорю наладить отношения — пока неизвестно.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, есть ли шанс на спасение брака Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что мама рэпера Тимати показала беременную возлюбленную сына Валентину Иванову.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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