«Это безмерное счастье!»: певица Валерия поделилась первыми кадрами с новорожденным внуком

23 апреля в семье певицы Валерии произошло радостное событие — ее 26-летний сын Арсений Шульгин и его жена Лиана стали родителями во второй раз. В личном блоге артистка поделилась кадрами с первой встречи с новорожденным внуком и поблагодарила невестку и сына за «безмерное счастье».

Арсений и Лиана Шульгины назвали новорожденного сына Мироном. Валерия навестила невестку с малышом и опубликовала видео трогательной встречи в соцсети. 57-летняя исполнительница хита «Часики» взяла ребенка на руки и с умилением смотрела на него: «Такой хорошенький». Рядом с певицей также находился муж Иосиф Пригожин, который с восхищением отметил: «Какой красивый».

«Сегодня состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым за это безмерное счастье!» — заявила Валерия.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а осенью 2024 года 26-летняя модель объявила о второй беременности. В ноябре сын артистки и его супруга устроили гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. Валерия признавалась: она очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта».

Ранее сообщалось о том, что Валерия публично обратилась к невестке после рождения внука.