«Сильнейшее зло»: звезда «Ворошиловского стрелка» высказался об алкоголе

Российский актер Алексей Шевченков, известный по роли в фильме «Ворошиловский стрелок», рассказал о своем отношении к алкоголю. Его слова приводит mk.ru.

Как признался артист, в его жизни был «алкогольный» период, однако ему удалось полностью отказаться от спиртного в 2006 году.

«Алкоголь — страшнее марихуаны, это мое мнение. 80% преступлений совершаются под алкоголем, а мы все думаем, как предотвратить это. Есть люди, которые умеют пить, я им завидую, честно. С 2006 года я не пью и могу сказать, что это сильнейшее зло», — высказался Шевченков.

Ранее Шевченков признался, что мечтает познакомить супругу с любовницей, родившей ему двоих детей.

Также солист группы Би-2 откровенно рассказал о периоде алкогольной и наркотической зависимости.