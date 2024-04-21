«Соберу их за одним столом»: Алексей Шевченков мечтает познакомить жену с любовницей

Звезда сериала «Каменская» Алексей Шевченков перестал скрывать свою любовницу. Женщина подарила ему двоих детей: дочь Ульяну и сына Германа. Об этом актер рассказал в шоу «Ты не поверишь!».

Так, Алексей Шевченков признался, что живет на две семьи. Он женат на Ольге, которая родила от него двух дочек: Варвару и Василису. И вот недавно выяснилось, что у артиста есть еще и любовница.

Актер убежден, что его дети от разных женщин когда-то обязательно поладят друг с другом. Более того, он гордится тем, что является отцом.

«Еще не знакомил детей друг с другом. Они знают друг о друге, но наше дело на самом деле тонкое. Какие-то шаги к знакомству сделаны. Стараюсь быть и тут, и там», – отмечает Шевченков.

Алексей добавил, что однажды он познакомит жену с любовницей. Артист верит, что женщины смогут подружиться.

«Тему ревности не затрагиваем. Надеюсь, когда женщины станут немного постарше, когда все успокоится, соберу их за одним столом. Это мечта моя», – поделился он.

При этом супруга актера призналась, что ей тяжело находиться в отношениях с ним. Помимо измен, знаменитость долгое время страдал от алкогольной зависимости.

«Когда он пил сильно, я должна была тащиться в театр, забрать его. Боялась, что он просто до дома не доедет. Он знал, что я была сильно влюблена в него», – пояснила Ольга.

Женщина не раз задумывалась о разводе, но потом поняла, что ей придется прожить в этой «агонии» всю оставшуюся жизнь.

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