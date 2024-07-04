Оказался в кругу тех, кто употреблял: Лева* Би-2 признался в проблемах с наркотиками

Егор Бортник*(признан иноагентом на территории России), он же Лева* Би-2, откровенно рассказал о периоде алкогольной и наркотической зависимости. Это случилось после того, как артист стал известным.

Солит группы Би-2 поделился откровениями в подкасте «Говорящие Головы» на YouTube. По словам Бортника*, слава обрушилась на него после 30 лет. Тогда же он влился в коллектив людей, который злоупотребляли алкоголем и принимали тяжелые наркотики. Первые раз случился благодаря бывшему продюсеры группы «Сплин».

В какой-то момент артист понял, что зашел слишком далеко и предпринял радикальную попытку слезть с иглы. Тогда же музыканту пришлось отказаться и от алкоголя. С тех пор как Бортник* не принимает тяжелые наркотики, прошло уже десять лет.

Ранее Лева* «Би-2» рассказал о встрече с Аллой Пугачевой в Израиле. По словам артиста, в тот момент он испытал страх.

*признан иноагентом на территории России