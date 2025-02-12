«Сил нет»: сестра Жанны Фриске рассказала об ухудшении здоровья

Известная блогерша Наталья Фриске пожаловалась на ухудшение здоровья. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Сестра Жанны Фриске призналась, что ее болезнь продолжается уже неделю.

«Сил нет уже кашлять… Сегодня уже от этого дико болит голова. Плакать хочется», — высказалась инфлюэнсер.

Фанаты Фриске, в свою очередь, поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.

Наталья Фриске стала участницей группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент решила покинуть коллектив. В настоящее время она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

14 июня 2024 года Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015-го от рака головного мозга.

Ранее Наталья Фриске призналась, что не живет в квартире певицы после ее смерти.

Также мы писали, что Дмитрий Шепелев появился на публике с подросшим сыном от Жанны Фриске.