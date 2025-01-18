«Дочь любит приезжать туда»: что стало с квартирой Жанны Фриске после ее смерти

Сестра Жанны Фриске рассказала, что стало с недвижимостью певицы в Москве после смерти певицы. В личном блоге Наталья Фриске объяснила, почему не переезжает в квартиру сестры с ребенком.

По словам сестры артистки, в настоящее время квартира Жанны Фриске спустя девять лет после ее смерти «стоит, как и стояла». Наталья Фриске отметила, что у нее и двухлетней дочери Луны есть свое жилье, поэтому у нее нет необходимости переезжать в квартиру сестры.

«Квартира Жанны стоит, как и стояла, ждет ее сына Платона. Зачем нам там жить? У нас есть своя квартира. Моя дочь Луна любит приезжать туда в гости. Она знает, что это квартира ее тети, которая живет на небе», — заявила сестра Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который запрещает родителям Жанны Фриске и ее сестре видеться с мальчиком.

Ранее сообщалось о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев вышел в свет с подросшим сыном от Жанны Фриске.