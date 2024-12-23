Телеведущий Дмитрий Шепелев вышел в свет с подросшим сыном от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев вышел в свет с подросшим сыном Платоном. Еще совсем недавно отец делал все, чтобы скрывать мальчика от публики, а сейчас активно занимается его продвижением.

В этом году Шепелев впервые снялся с сыном от певицы Жанны Фриске в телевизионной передаче, а затем разрешил ему сыграть одну из ролей в сериале «Плакса». По всей видимости, телеведущий больше не намерен ограждать Платона от публичности, поэтому и стал все чаще появляться с ним на светских мероприятиях.

На прошедшее в Москве шоу фигуристки Татьяны Навки Дмитрий тоже пришел не один, а с сыном. Они охотно позировали фотографам возле постера. Обсуждая снимки в Сети, поклонники пришли к выводу, что Платон стал очень похож на маму — у него ее улыбка.

«Копия Жанночки», «Невероятно похож на маму», - оставили комментарии пользователи.

К слову, Платону от мамы передалась и страсть к музыке. Мальчик увлекается игрой на гитаре и уже делает большие успехи.

Ранее психолог объяснила, почему Дмитрий Шепелев перестал скрывать сына.