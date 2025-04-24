«Сил нет»: певица Слава пожаловалась на близких после расставания с возлюбленным

44-летняя певица Слава рассказала о сложных отношениях с близкими людьми. Артистка пожаловалась на проблемы в жизни в соцсети.

Весной 2025 года певица объявила о расставании с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Как выяснилось, теперь у Славы проблемы не только с предпринимателем. В личном блоге она пожаловалась на близких людей, которые ее провоцируют на негатив. Артистка считает, что пора перестать быть доброй и сконцентрироваться на работе.

«Сил снова нет. Мне еще треплют нервы, причем близкие люди. Настало время выключать добренькую и включать рабочий пофигизм», — высказалась она.

Артистка не стала уточнять, кто виновен в ее плохом настроении и что конкретно случилось. Вместо этого она показала видео со сборов на гастроли. Тем самым дав понять, что ищет утешения в работе.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Слава боится близких отношений с мужчинами. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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