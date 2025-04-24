«Ребенок открыт к общению»: как прошла первая за 8 месяцев встреча Муцениеце с сыном

Адвокат Павла Прилучного рассказала о первой встрече Агаты Муцениеце с сыном за 8 месяцев. Слова представительницы актера приводит StarHit.

В беседе с прессой адвокат Павла сообщила, что первая встреча Агаты и Тимофея за 8 месяцев состоялась 19 апреля в театре-кабаре. По ее словам, актриса самостоятельно выбирала место встречи. Якобы между мамой и сыном состоялся диалог, во время которого та заявила о смене приоритетов.

«Ребенок открыт к общению с матерью, просто у нее сменились ценности и приоритеты. Тем самым она объяснила ему, почему не общается с ним порядка 8 месяцев. Будем надеяться, что в новой системе найдется место для сына-«откидыша»», — заявила представитель Павла.

Также она утверждает, что актриса не интересуется жизнью наследника и разговаривает с ним только о судебном процессе.

«Ей важно, чтобы сын подписал мировое соглашение, я такого никогда не видела», — резюмировала адвокат.

На данный момент Агата не комментировала слова адвоката.

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