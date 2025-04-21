Дело не в алкоголе: почему на самом деле Слава рассталась с возлюбленным после 20 лет отношений

Весной 2025 года певица Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким, с которым была вместе больше 20 лет. Артистка не стала называть причин разрыва, но психолог Станислав Самбурский убежден, ее пристрастие к алкоголю не повлияло на связь с Анатолием. Зато, по словам эксперта, отношения могли разрушиться из-за страха Славы быть уязвимой в глазах мужчины. Самбурский поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Слава никогда не скрывала, что он помог ей в карьере, был рядом в трудные моменты, баловал подарками, а она, в свою очередь, умело держала его интерес. Не отпускала, не сковывала. И всё же брака не случилось. Так почему не получилось? Что мешало двум взрослым, успешным людям узаконить любовь? С психологической точки зрения это можно назвать амбивалентность. Это состояние, когда мы одновременно хотим и боимся. Любим и злимся. Стремимся к близости — и отталкиваем её», — высказался психолог.

По мнению эксперта, у Славы амбивалентность. С одной стороны, у певицы есть желание быть рядом, быть любимой, чувствовать опору. С другой — острая тревога: «А вдруг потеряю себя?».

«Женщины с таким паттерном часто выбирают отношения без формальных рамок. Потому что рамки пугают больше, чем одиночество. Слава — человек с выраженной истероидной и гипертимной составляющей. Она артистична, эмоциональна, громкая, быстрая. Ей важно быть в центре внимания, она любит сцену, яркость, страсть. Но за этой страстью — чувствительность. Тонкая, подвижная, болезненная. Когда женщина с таким характером оказывается в отношениях, возникает парадокс: она хочет быть настоящей, уязвимой, нежной — но ей страшно. Страшно, что за это не полюбят. Страшно, что потеряет контроль. Страшно, что раскроется — и окажется ненужной», — высказался эксперт.

Слава признаётся в своих интервью: она любит веселиться. Бар, тусовка, немного шампанского — это её способ снимать напряжение. При этом певица подчёркивает: «Я не спиваюсь. У меня организм уникальный — алкоголь не отравляет».

«Так ли это важно? С психологической точки зрения — не в градусах дело, а в мотивах. Алкоголь, вечеринки, бесконечная активность — это всё может быть способом избегать тишины. А в тишине слышно слишком многое: сомнения, боль, тревогу. И снова — амбивалентность. Вроде бы всё хорошо, а внутри — напряжение, которое легче утопить в смехе или бокале вина. Предложения выйти замуж в её жизни не случилось. Возможно, потому что ждала слишком долго, а может быть, в какой-то момент сама отказалась ждать. Это не обида — это выбор. Когда человек устает надеяться, он начинает защищаться», — резюмировал эксперт.