«Сил нет никаких»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистка в личном блоге вышла на связь со своими поклонниками и раскрыла, что чувствует себя плохо.

По словам Анны, она проснулась с высокой температурой. А потом состояние артистки стало ухудшаться: тело болело настолько сильно, что казалось ее «побили палками». По этой причине певице пришлось вызвать врача на дом. Оказалось, что у Семенович обнаружили кишечный вирус.

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — разоткровенничалась Семенович.

Однако Анна сообщила, что, несмотря на плохое самочувствие, ей придется уйти из дома и отправиться на работу. Артистка планирует «напичкаться таблетками» и поехать в Екатеринбург на съемки.

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