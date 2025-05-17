«Легче было ногу оторвать»: Ида Галич сообщила о проблемах со здоровьем во время беременности

Ида Галич откровенно рассказала о проблемах со здоровьем во время беременности.

35-летняя блогерша призналась в социальных сетях, что иногда чувствует недомогания во время ожидания второго ребенка.

Сейчас телеведущая отдыхает в Бодруме вместе с сыном Леоном, родившимся в ее браке с Аланом Басиевым. По словам Галич, это путешествие в Турцию станет последним перед ее родами.

Однако, как оказалось, поездка не проходит без происшествий. Ида раскрыла, что ночью во время отдыха у нее возникли проблемы со здоровьем из-за беременности. Галич раскрыла, что ей тяжело было перенести боль в ноге, из-за чего носилась по кровати «как раненая волчица».

«Сегодня под утро схватила свою первую сильнейшую беременную судорогу. Легче было ногу оторвать, чем как-то унять боль. От ягодницы до стопы», — объяснила Ида.

Сын блогерши Лео услышал передвижения мамы по кровати и проснулся, а после чего попытался помочь ей справиться с сильнейшими болями.

«Малыш ножку поцеловал и даже секунд 20 помассировал попозже. Долго я держалась в этот раз без этих "приколов". Начинаю пить магний днем тоже. Мечтаю о своих волшебных сапогах, которые меня ждут дома. Прессотерапия как-то оттягивала подобное утреннее бодрствование», — резюмировала Галич.

Напомним, что сейчас Ида Галич помолвлена с бизнесменом Олегом Ледвичем, от которого она ждет второго ребенка. У пары родится девочка.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич раскрыла, куда пойдет сразу после родов.

Также стало известно, что возлюбленная Тимати Валентина рассекретила беременность, показав фигуру на пляже.