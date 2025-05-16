«По пару бокалов каждый день»: Анна Семенович раскрыла отношение к алкоголю

45-летняя певица Анна Семенович рассказала о своем отношении к алкоголю. Экс-солистка «Блестящих» призналась, что может выпивать спиртное каждый день.

Артистка разоткровенничалась на своей страничке в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков. Семенович отметила, что любит вино и может выпивать его ежедневно.

«Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по пару бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», — рассказала звезда.

Спросили исполнительницу и о сохранении молодости, в частности об ее отношении к ботоксу. Анна отметила, что процедура абсолютно безопасная и безболезненная. Те, кто хочет избавиться от морщин, могут смело ее делать, уверила Семенович.

Напомним, в июне 2024 года Анна Семенович раскрыла свой роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии. Бывшая солистка «Блестящих» утверждала, что ее избранник находится в процессе развода. Осенью певица объявила о помолвке и поделилась деталями предстоящей свадьбы, запланированной на 2025 год.

Также артистка призналась, что спит в разных комнатах с женихом в загородном доме. Причиной стал храп возлюбленного Анны.