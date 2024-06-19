«Шутка не удалась»: Иосиф Пригожин отреагировал на скандал Бузовой и Баскова

Иосиф Пригожин заявил, что Ольге Бузовой не стоило раздувать скандал с Николаем Басковым. Об этом сообщает Woman.ru.

Ольга Бузова и Николай Басков поругались после премии МУЗ-ТВ. Певец публично высмеял наряд и вокальные данные коллеги. Многие звезды встали на защиту Ольги, заявив, что Николай повел себя не по-мужски. Продюсер Иосиф Пригожин придерживается иного мнения. Иосиф считает, что Бузова слишком серьезно отнеслась к словам певца.

«Я знаю Колю, как человека деликатного, внимательного и аккуратного. Бывает порой, что шутка не удалась или что-то. А Оля слишком серьезно восприняла Колю. Я любые подколы от Коли могу спокойно воспринимать. Он вообще человек дружелюбный и порядочный. А Оля, мне кажется, слишком остро отреагировала», — высказался продюсер.

Пригожин назвал Бузову сентиментальным и трогательным человеком. Он посоветовал певице не воспринимать слова Баскова близко к сердцу.

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