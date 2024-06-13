«Будет стыдно»: Иосиф Пригожин раскрыл детали ссоры Киркорова и Успенской

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему решил вмешаться в конфликт певцов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. По словам мужа певицы Валерии, он предлагал артистам сесть за стол переговоров и закончить истории с судами.

«Люди уже взрослые, им не по 17 лет, они опытные. Ну бабкой назвал. И зачем лишний раз тиражировать это? Наоборот же, так привлекаешь к себе еще больше внимания. Плюс мне кажется, что у каждого конфликта есть время. Ну невозможно 10 лет ругаться и жить этим», - сказал Пригожин в беседе с Kp.ru.

Он подчеркнул, что сначала Успенская была не против зарыть топор войны, но после слов Киркорова о том, что она якобы «клянчила подарки», подала встречный иск.

По мнению Пригожина, Киркоров также готов был закрыть эту тему, но на эмоциях наговорил лишнего.

«Вспомните, сколько всего говорили политики и другие люди. Да, тут есть некие оскорбления. Но ведь потом помирятся, и самим же будет стыдно», - выразил уверенность продюсер.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров намерен перевести деньги, полученные в судебной тяжбе с Успенской, детям Донбасса. По словам адвоката, певцу не нужны эти 10 млн рублей.