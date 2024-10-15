Шура раскрыл причину возникновения у него рака

Российский певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) раскрыл причины, по которым у него возник рак в начале 2000-х. Об этом сообщает Пятый канал.

«За то, что хреначил ни в коня корм, по головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег дохрена, делаю — что хочу», — поделился музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что в настоящий момент он изменился. Он также поблагодарил всех, кто был рядом и помогал ему в непростой период жизни.

«Спасибо и Господу. И всем, кто деньгами помог — справились», — заявил он.

Напомним, Шура прославился в конце 1990-х годов благодаря хитам «Ты не верь слезам» и «Холодная луна». Артист получил известность в том числе и благодаря своему эпатажному образу, а именно отсутствию передних зубов.

Ранее Шура объяснил, почему никогда не был женат.

Также Шура признался, что живет в съемной квартире и ищет женщину с ребенком.