Певец Шура заявил, что живет в съемной квартире и ищет женщину с ребенком

Певец Шура сообщил, что проживает в съемной квартире. Артист также ищет женщину с ребенком – своих детей заводить не хочет.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Артист снимает квартиру, хотя имеет два жилья в Москве. Артист планирует переехать, как только появится женщина с ребенком. Пока этого у певца нет, съезжать он не собирается.

«Конечно, я ищу женщину с ребёнком. Своего ребёнка не хочу», - рассказал Шура и добавил, что не имеет права передавать плохие гены. По словам музыканта, «от чего только он не лечился».

В 2023 году артист перенес инсульт – после этого ему подарили гроб. Шура признается: ходит на кладбище и там отдыхает.

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