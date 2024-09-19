Опубликовано 19 сентября 2024, 21:111 мин.
Певец Шура заявил, что живет в съемной квартире и ищет женщину с ребенком
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Певец Шура сообщил, что проживает в съемной квартире. Артист также ищет женщину с ребенком – своих детей заводить не хочет.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Артист снимает квартиру, хотя имеет два жилья в Москве. Артист планирует переехать, как только появится женщина с ребенком. Пока этого у певца нет, съезжать он не собирается.
«Конечно, я ищу женщину с ребёнком. Своего ребёнка не хочу», - рассказал Шура и добавил, что не имеет права передавать плохие гены. По словам музыканта, «от чего только он не лечился».
В 2023 году артист перенес инсульт – после этого ему подарили гроб. Шура признается: ходит на кладбище и там отдыхает.
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