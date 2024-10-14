«Мужику 50 — только начинается жизнь»: певец Шура объяснил, почему никогда не был женат

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался, что никогда не был женат. 49-летний исполнитель хита «Ты не верь слезам» выразил уверенность, что все еще впереди.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», —сказал Шура Пятому каналу.

Артист заверил, что однажды у него была возлюбленная, но в итоге отношения завершились расставанием. Подробностей Шура не привел, но отметил, что обязательно встретит достойную спутницу.

При этом артист подчеркнул, что не хочет заводить детей, поскольку нет гарантии в том, что у него родится здоровый наследник.

«Детки — нет. Приемные тоже нет. Я живу для тех людей, которые мне хлопают. Это главный наркотик в нашей жизни», — заключил артист.

Напомним, Шура долгое время был наркозависимым, а также прошел несколько курсов химиотерапии после того, как у него обнаружили рак.

Ранее Шура рассказал, что полтора года у него был тремор руки. Дрожь верхних конечностей – последствие онкологического заболевания.