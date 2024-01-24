Шура из «Би-2» обвиняется в домогательствах

Девушка, которая работала гримершей на концерте группы «Би-2», пожаловалась на домогательства со стороны солиста коллектива Шуры (настоящее имя Александр Уман). Ролик с признанием россиянки разместил Telegram-канал «Неопра, блин».

По словам девушки, во время работы музыкант регулярно делал ей разного рода комплименты. На одном из опубликованных видео можно заметить, как Уман что-то прошептал гримерше на ухо, параллельно оставив автограф на ее бейдже. Девушка объяснила, что артист предложил ей «провести вечер вдвоем после концерта», однако она ответила отказом и решила поведать свою историю в соцсетях.

В то же время гримерша не стала уточнять, где и когда проходил концерт.

Ранее стало известно, что стоимость часового выступления «Би-2» за рубежом составила 100 тысяч евро.

Также сообщалось о смерти бывшего клавишника группы «Би-2» Николая Плявина. Уточняется, что музыкант скончался от сердечной недостаточности.