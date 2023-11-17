SHOT: бывший клавишник группы «Би-2» Плявин умер от сердечной недостаточности

Бывший клавишник группы «Би-2» Николай Плявин умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ноябре 2023 года стало известно о смерти Николая Плявина. Сын музыканта нашел его мертвым в квартире. Сообщалось, что тело артиста пролежало около трех суток. Была проведена судмедэкспертиза, которая показала, что криминала в смерти Николая нет. Дело в том, что он страдал от хронических проблем с кровоснабжением сердца. Плявин скончался от сердечной недостаточности.

Известно, что 4 года назад он перенес инсульт. Кроме того, в октябре 2023 года он упал с самоката. По предварительным данным, падение могло усугубить его состояние здоровья.

Ранее группа «Би-2» отреагировала на смерть 64-летнего клавишника Николая Плявина . Подробности смотрите в этой статье.